Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde Münir Ç. ile eniştesi Ümit Ç. arasında bir süredir devam ettiği belirtilen husumet, silahlı saldırıyla sonuçlandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle eniştesi Ümit Ç. ile husumet yaşadığı belirtilen Münir Ç., yanında bulunan tabancayla Ümit Ç.'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet ettiği Ümit Ç., kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Ümit Ç., olay yerinde hayatını kaybetti.

AYNI SİLAHLA KENDİSİNİ VURDU

Eniştesini vurduktan sonra olayın faili Münir Ç. bu kez aynı tabancayı kendisine doğrultarak ateş etti. Silahla kendisini yaralayan şahıs kanlar içerisinde kaldı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Münir Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan Münir Ç.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Ümit Ç.'nin cenazesi ise gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi. Akyuva köyünde büyük üzüntüye neden olan olayın ardından yaşanan silahlı saldırının nedeni ve taraflar arasındaki husumetin geçmişine ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.