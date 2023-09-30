Eniştesini öldüren katil zanlısı tutuklandı

Adana'da 41 yaşındaki Necmettin Çakmak, boşanma aşamasında olduğu eşi F.Ç.'yle mahkemeye gitti. Dava ertelenince Çakmak, evine gitmek üzereyken kayınbiraderleriyle karşılaştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kayınbiraderleri tarafından darbedilen Çakmak, Mehmet Sıraç Y. (43) tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü. Cinayetten sonra gözaltına alınan katil zanlısı, "Küfredince, dayanamadık. Önce dövdük, ardından da tabancayla ateş ettim" dedi, tutuklandı.
BOŞANMA DAVASI ERTELENDİ
Olay, 28 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi F.Ç. ile boşanma davasının ertelenmesinin ardından mahkemeden çıkan Necmettin Çakmak, kayınbiraderleri Mehmet Sıraç Y., Zeki Y. (49), Mehmet Ekrem Y. (48) ile oğlu Halit Y. (22) ile tartıştı. Kısa süreli arbedenin ardından evine gitmek üzere ayrılan Çakmak, eşinin ailesi ile Saydam Caddesi'nde karşılaştı. Burada da süren kavgada, kayınbiraderleri tarafından darbedilen Çakmak, Mehmet Sıraç Y. tarafından tabanca ile başından vuruldu.
KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI
Çakmak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çakmak, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Çakmak'ın, 2022 yılında eşi ve ailesiyle tartıştığı, çıkan kavgada da kayınbiraderini bıçakla yaraladığı belirtildi. Çakmak'ın bu olay nedeniyle tutuklandığı, 4 ay önce de cezaevinden tahliye edildiği bildirildi.
HEPSİ TUTUKLANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobille olay yerinden kaçan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, mahkeme çıkışı yaşanan kavganın ardından mahallelerindeki kıraathaneye gidip oturduklarını, bu sırada yanlarına gelen Çakmak'ın tepki gösterip, küfrettiğini öne sürdü.
Şüphelilerden Mehmet Sıraç Y., "Küfredince, dayanamadık. Önce dövdük, ardından da tabancayla ateş ettim" dedi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuklandı.