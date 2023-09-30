Eniştesini öldüren katil zanlısı tutuklandı

KAYINBİRADERİNİ BIÇAKLADI

Çakmak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çakmak, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Çakmak'ın, 2022 yılında eşi ve ailesiyle tartıştığı, çıkan kavgada da kayınbiraderini bıçakla yaraladığı belirtildi. Çakmak'ın bu olay nedeniyle tutuklandığı, 4 ay önce de cezaevinden tahliye edildiği bildirildi.