Eniştesini öldüren kayınbirader tutuklandı!

Edinilen bilgil ve iddialara göre; İzmit İlçesi Yenişehir Mahallesi Ahmet Ziya Sokak'ta bulunan apartmanda meydana gelen olayda, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolay Recep Aladağ ile eniştesi olduğu öğrenilen Hüseyin Yaşar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep Aladağ, silahla, Hüseyin Yaşar'a ateş açtı. Yaşar kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı gerçekleştiren kayınbiraderi hızla kaçtı.

KAYİNBİRADER TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yaşar, yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren Recep Aladağ ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemleri sonrası, adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.