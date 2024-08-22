Eniştesini öldüren kayınbirader yakalandı

Adana'da 19 Ağustos gecesi Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde olay meydana geldi. Cafer Gültekin, sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Cinayet şüphelisi kaçarken, yaralanan Cafer Gültekin ise kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam savaşanı kaybetti.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin, Gültekin'in kayınbiraderi Volkan Ö., olduğunu belirledi. Cafer Gültekin'in 2 yıllık eşi S.G.'nin, anlaşamadıkları için evi terk ettiği, Volkan Ö. ile Gültekin arasında bu nedenle bir süredir tartışma yaşandığı öğrenildi. Volkan Ö., gözaltına alınırken sorgusu sürüyor.