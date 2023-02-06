AFAD, saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde birçok ilden can kaybı haberleri geliyor. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: 912 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Şu anki tespitlerimize göre 912 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 5 bin 385 vatandaşımız yaralanmıştır. Enkaz altından kurtulan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir. Deprem bölgesindeki pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için ölü ve yaralı rakamın nereye kadar yükseleceğini bilemiyoruz'' dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM DOĞU İLLERİNDE DE HİSSEDİLDİ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci büyük deprem birçok ilde hissedildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24 sıralarında 7.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem meydana geldiği bildirdi. Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.7 büyüklükteki depremden yaklaşık 10 saat geçmesinin ardından Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci büyük deprem meydana geldi. Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem Hakkari, Van, Bitlis ve Muş illerinde de şiddetli bir şekilde hissedildi.

ENKAZ ALTINDAKİ DEPREMZEDELERİ ARAYIP DALGA GEÇTİLER

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6'lık deprem meydana geldi. Büyük depremde enkaz altında kalan yüzlerce vatandaşın kurtarılmayı beklediği anlarda bir Discord grubundaki kendini bilmez kişilerin, enkaz altında kalan vatandaşları arayarak, 'seni kurtarmaya geliyoruz' diye oyalayıp dalga geçtiği ve kendi aralarında gülüp eğlendiği görüntüler çok büyük tepki çekti.

Enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçtiler | Video