Enkazdan babasının cansız bedeni çıkarıldı, anne ve ablası için umutlu bekleyiş sürüyor

'DNA RAPORLARI VERDİK'

Tek isteğinin anne ve ablasının bulunması olduğunu söyleyen Salih Özçelik, "Depremi Mersin'de de çok şiddetli hissetmiştik. Eşimle beraber olayın şokunu atlattığımızda çıkıp aracımıza yakıt aldık. Sonrasında eşim internetten araştırdığında deprem ana merkezinin Kahramanmaraş olduğunu söyledi. Ailem burada yaşadığı için direkt onlarla iletişim kurmaya çalıştık ama hiçbirine ulaşamadık. Bu durum beni çok tedirgin ettiği için depremden yaklaşık yarım saat sonra direkt yola çıktım. Saat 09.00 civarında bölgeye ulaşabildim. Olay olduktan 1 saat sonra bütün akrabalarımız buradaydı. Dördüncü gün babamın cenazesine ulaşabildik ama annem ve ablama hiçbir şekilde hala ulaşamadık. DNA raporları da verdik. Birçok ildeki hastanelere de ulaşım sağladık" dedi.