Video Yaşam Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ablası için bekliyor | Video
Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ablası için bekliyor | Video

Babasının cansız bedeninin çıktığı enkazda anne ve ablası için bekliyor | Video

01.03.2023 | 10:09

Depremden 4 gün sonra enkazda babasının cansız bedenine ulaşılan Salih Özçelik, aynı enkaz altında kaldığını düşündüğü annesi ile ablasının da bulunmasını istiyor. Salih Özçelik, Hala haber alamıyoruz. Benim tek istediğim şey yaşıyorlarsa ulaşmak yaşamıyorlarsa da bedenlerini alıp babamın yanına defnetmek dedi. Özçelik, 35 yıllık bir binada kolon kesme işlemi olduğu zaman kaçınılmaz bir son oluyor diye konuştu,

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