Enkazdan çıkmayan İrem’i her yerde arıyor! “Prensesim beni bulacak”

ASRIN felaketinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eşini, 2'si kız üç çocuğunu, annesini ve kayınvalidesini kaybeden 46 yaşındaki Fatih Karaca, enkazdan çıkmayan en küçük kızı 14 yaşındaki İrem Karaca'yı her yerde arıyor. "Prensesim" dediği İrem'i çadırda kalan okul arkadaşı ile iki doktorun gördüğünü anlatan Fatih Karaca, "Enkaz altındaki bütün ailemin cansız bedenini çıkardık ancak yavrum çıkmadı. İnanıyorum kızım yaşıyor. Kızım depremden dolayı hafızasını kaybetmiş olabilir. Çünkü yavrumu görenler var. Deprem olduğu gece beni işe İrem'im uğurladı. Öptü ve 'hayırlı işler babam' dedi. 9 Şubat doğum günüydü; 14 yaşına girdi. Prensesim mutlaka beni bulacak. O benim hayat kaynağım olacak. Ailemden geriye tek kalan prensesimi görenler lütfen beni arasın" dedi.
BABA İŞ YERİNDEYDİ…
İslahiye İlçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Mehmet Kaplan Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Gözde Apartmanı'nın 2'nci katında oturan Karaca ailesinden anne Duygu (41), çocukları Sıla (20), Adile Nur (18), Mehmet (16), İrem (14) Karaca ile anneanne Adile Karaca (68) ile babaanne Havva Olamcam (67) enkazın altında kaldı. Deprem sırasında iş yerinde olan baba Fatih Karaca, sokağa girdiğinde ailesinin bulunduğu binanın yıkıldığını gördü. Arama kurtarma çalışmalarından sonra İrem hariç, evde bulunanların 6 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Aile cenazelerini gözyaşları içinde toprağa verdi.
11. GÜN UMUT DOĞDU
Ailenin en küçüğü olan İrem, yıkılan apartmanın enkazının kaldırılmasına rağmen bulunmaması babaya umut oldu. Baba Fatih Karaca, ilçede İrem'i bulmak için aramadığı yer kalmadı ama bulamadı. Depremden sonra kızını görenler olduğunu anlatan Fatih Karaca, "Depremde evleri yıkılan ve Gençlik Stadı'nda çadırda kalan kızımın okul arkadaşı Damla, İrem ile voleybol oynadıklarını daha sonra gittiğini söyledi. Kızımı ararken Ankara'dan gelen iki gönüllü doktor bizi aradı küçük kız çocuğu gördüklerini söylediler. Kendilerine fotoğraf ve video attık. Bize yüzde yüz İrem olduğunu, ancak akli dengesinin yerinde olmadığını anlattılar" diye konuştu.
9 ŞUBAT DOĞUM GÜNÜYDÜ
Depremin yaşandığı gece evden 22.30'da çıktığını çıkarken İrem'in kendisine "Babacığım hayırlı işler, bol kazançlar. Seni seviyorum" diyerek uğurladığını ifade eden Fatih Karaca, "Ailemizin en küçüğüydü. Kendisine prensesim derdim. Enerji dolu ve resim yapmayı, voleybol oynamayı çok seviyordu. 9 Şubat'ta 14 yaşına girdi. Prensesimin yaşadığına inanıyorum. Prensesim gelip beni bulacak. Hepimizin hayat kaynağı olacak. Görenler duyanlar ne olur bana haber versinler. 0-543-7202683 ya da 0-544 – 7723941 numaralı telefonları insanlık adına arasınlar" şeklinde konuştu.