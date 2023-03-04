Enkazdan çıkmayan İrem’i her yerde arıyor! “Prensesim beni bulacak”

11. GÜN UMUT DOĞDU

Ailenin en küçüğü olan İrem, yıkılan apartmanın enkazının kaldırılmasına rağmen bulunmaması babaya umut oldu. Baba Fatih Karaca, ilçede İrem'i bulmak için aramadığı yer kalmadı ama bulamadı. Depremden sonra kızını görenler olduğunu anlatan Fatih Karaca, "Depremde evleri yıkılan ve Gençlik Stadı'nda çadırda kalan kızımın okul arkadaşı Damla, İrem ile voleybol oynadıklarını daha sonra gittiğini söyledi. Kızımı ararken Ankara'dan gelen iki gönüllü doktor bizi aradı küçük kız çocuğu gördüklerini söylediler. Kendilerine fotoğraf ve video attık. Bize yüzde yüz İrem olduğunu, ancak akli dengesinin yerinde olmadığını anlattılar" diye konuştu.