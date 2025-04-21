Enkazdan çıktı kanseri yendi ikinci kitabını yazdı

Uysal ailesi, 6 Şubat'taki asrın felaketi depremlere merkez Onikişubat ilçesindeki evlerinde yakalandı. 3 bloktan oluşan Orkide Siteleri şiddetli sarsıntıyla yerle bir oldu. Çöken bloklarda 260 kişi hayatını kaybederken sadece 15 kişi hayatta kalabildi. 9 katlı binanın 7'nci katında oturan Uysal ailesi de enkaz altındaydı. Nejat Atahan Uysal (51) ve oğlu Arif Turab (18) hayatını kaybetti. Beyza Uysal (44) ve küçük oğlu Muhammet Kutay (12) ise saatler sonra yakınları tarafından enkazdan kurtarıldı. Tedavi sırasında bir de rahim kanseri olduğu ortaya çıkan gördüğü tedavi sonrası kanseri de yenip hayata ikinci kez çalım atmayı başardı.

ENKAZDAN ÇIKIP İKİNCİ KİTABINI YAZDI

Beyza Uysal, depremden sonra yazmaya başladı. Bir yıl önce deprem günü ve sonrasında yaşananları anlattığı 'Son akşam yemeği' ismini verdiği hatıratını çıkardı. Bu kitap okuyucular tarafından çok sevildi ve birçok depremzede kadına da umut oldu. Beyza Uysal ilk kitabından sonra da hiç durmadı. Uysal ikinci kitabı 'Bir zülkarneyn hikayesini' tamamlayıp, piyasaya çıkardı. Uysal, gördüğü bir rüyadan yola çıktığı ve gerçek hayat hikayelerini de içinde barındırdığı bu kitabının lansmanını da gerçekleştirdi.

'7 GÜZEL ADAMIN ŞEHRİNDEN BİR GÜZEL KADIN BIRAKMAK İSTİYORUM'

İyi bir yazar olmak istediğini belirten Beyza Uysal, "Hayalim ülke belki de dünya çapında çok iyi bir yazar olmak. 7 güzel adamın şehrinden bir güzel kadın bırakmak. Çünkü maalesef şehrimiz acılarından kurtulup bir türlü esas ruhu olan edebiyata sahip çıkamıyor. Ben edebiyat ruhunu yeniden uyandırmak için çabalıyorum. Eğer çok kazanırsam deprem şehidi oğlum Arif Turab adına çok büyük bir kütüphane açmak. İstiyorum. Allah'ın ilk emri 'oku'ya hizmet etmek istiyorum. Kendimi bildim bileli hep yazarım ama nasip depremle başlamakmış. Allah beni 6 Şubata kadar eğitmiş, hazırlamış. Zaten insanlar çok büyük acılardan sonra dönüm noktalarını yaşarlar. Demek ki benim için yazılan da buymuş. Allah'ın dediği olur. Ben Rabbimden razıyım. O da benden razı olur inşallah" dedi.