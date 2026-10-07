Enkazdan çıktı şampiyon oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan ve ağabeyi Halil İbrahim'i kaybeden Emir Gönenç, ailesiyle birlikte Muğla'nın Dalaman ilçesine taşındı. Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni Saniye Uyar Kırık'ın tavsiyesiyle 2023 yılında raftinge başlayan Gönenç, yaşadığı zor günlerin ardından spora yöneldi. Antrenmanlarını sürdüren Gönenç, kısa sürede raftingde kendisini geliştirdi.

3 YILDA 10 MADALYA

Sarsala Spor Kulübü'nün rafting takımında yarışan Gönenç, 3 yıllık süreçte 10 Türkiye şampiyonluğu elde etti. Rafting antrenörü Saniye Uyar Kırık, "Emir, bizim için özel bir sporcu. 12 yaşında, okulumuza 6'ncı sınıf öğrencisi olarak geldi. O zamanlar ailesi ve kendisi çok kötü bir süreçten geçiyordu. Ağabeyini kaybetmişti. Onun için ne yapabilirim diye düşündüm. Raftinge davet ettim, o da kabul etti. Raftinge alıştı ve çok başarılı bir sporcu oldu. Şu an 10'uncu sınıf öğrencisi" dedi.

MİLLİ SPORCU OLACAK

Kırık, Emir'in okul sporlarıyla müsabakalara başladığını belirterek "Katıldığı ilk müsabakada Türkiye şampiyonu oldu. Şu ana kadar 10 Türkiye birinciliği var. Takımımızda çok önemli bir sporcu. Aynı zamanda takım kaptanlığı görevini de verdik. Şu an milli takıma aday bir sporcu. Emir'i milli sporcu olarak göreceğiz. Ülkemizi temsil edecek" diye konuştu.

RAFTİNG BANA İYİ GELDİ

6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını anlatan Emir Gönenç, "Duvarların üstünden yürüyerek çıktık. Babam pencereyi tekmeleyerek açtı. Karanlıktı, zor bir durumdu. Babam, ağabeyimi, ailemi kurtarmayı düşünüyordu. Kötüydü, herkes çığlık çığlığa bağırıyordu. Karanlıkta ne yapacağımızı bilememiştik. Aile yakınlarımı, ağabeyimi kaybettim. Rafting psikolojik olarak bana iyi geldi. Saniye Hocam ve arkadaşlarım bana destek verdiler" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör