Enstitü Sosyal’den doğurganlıktaki düşüşe karşı 10 yıllık yol haritası!

JAPONYA HER YIL BİR MİLYON NÜFUS KAYBEDİYOR

Çalıştayın ilk sunumunu yapan Doç. Dr. Tarık Yiğit, "Dünyada ve Türkiye'de Mevcut Durum" başlıklı sunumunda, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında Enstitü Sosyal tarafından yürütülen saha çalışmalarından elde edilen bulgular doğrultusunda oluşturulan çerçeveyi katılımcılarla paylaşmak istediklerini söyledi. Dünya genelinde 1960 yılında 4,7 olan doğurganlık hızının kritik seviyelere gerilediğini ve birkaç yıl içinde 2,1 olan yenilenme eşiğinin altına ineceğini vurgulayan Yiğit, demografik sürdürülebilirliğin tüm ülkeler için temel bir "varlık ve yokluk meselesi" halini aldığını ifade etti. 1960'lardaki yüksek doğurganlığın fakirlik göstergesi olduğu anlayışının terk edilmesinin ardından 1980'lerden sonra uygulanan teşvik modellerinin de düşüşü durduramadığını hatırlatan Yiğit, doğurganlığın yalnızca bireysel iradeyle açıklanamayacak kadar kompleks bir konu olduğunu belirtti. Yiğit, Güney Kore'nin 0,7 ile dünyanın en düşük doğurganlık oranına sahip olduğunu kaydederek Japonya'nın her yıl 1 milyon nüfus kaybettiğini ve artık bu süreçle baş edemediklerini açıkladıklarını, bu ülkelerin geçmişte aldıkları politik kararların maliyetini ödediğini aktardı. Temel hedefin salt niceliksel nüfus artışı değil, dayanıklı, sürdürülebilir ve nitelikli bir toplum yapısı oluşturmak olduğunu kaydeden Yiğit, konuşmasını şöyle tamamladı: "İnsan bir kriz ya da külfet değil, umut ve yüksek potansiyeldir. Yeni bir toplumsal norm inşa edilmelidir. Çocuk artık gerçek anlamda insanların öncelikli ve değerli yaşam deneyimi olması gerektiğini tekrar inanması gerekiyor. Çocuk yoksa hayat yok demektir yani. Çocuk hayatın ta kendisi, temel yaşam göstergesi çocuktur. Çocuk yoksa yaşayan yoktur yani; kesinlikle. Bu dışarıdan nüfus alarak yapılacak bir mesele de değil yani, onu da söyleyeyim." Konuşmaların ardından çalıştaya geçildi.