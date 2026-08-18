Enstitü Sosyal’den üniversite için 2+1 modeli! 4 yıl ezberi bozuluyor: Ders programları sadeleştirilecek

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan konuyla ilgili AHaber ekranlarına açıklama yaptı. Armağan "Yükseköğretim sisteminde optimizasyon ihtiyacımız olduğu açık. Öğrencinin girdiği bölümdeki yetkinlikleri kazanması o alanın teorik yetkinliklerini kazanması hem de son 1 yıl için özellikle staj, proje ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile geçireceği bir geçiş süreci olarak tanımlıyoruz. Şu an çok parçalı ve atomize ders programları ile karşı karşıyayız. Sadeleştirilmesi ve öğrencinin öğrenme sürecinin derinleştirilmesi gerekiyor. Çok farklı sayıda birbirinden bağımsız dersler aldıklarında derinleşme sağlanamamış oluyor. Ülkenin iktisadi sosyal siyasal ve teknolojik gelişimlerine katkı sunması da bekleniyor" ifadelerini kullandı.