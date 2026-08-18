Enstitü Sosyal’den üniversite için 2+1 modeli! 4 yıl ezberi bozuluyor: Ders programları sadeleştirilecek

Üniversite eğitiminde devrim niteliğinde bir model önerisini gündeme taşıdı. Türkiye'de 4 yıl olan lisans eğitiminin 2+1 modeliyle 3 yıla indirilmesi teklif edildi. Enstitü Sosyal üniversite eğitiminde önemli bir modeli gündeme taşıdı. Türkiye'de 4 yıl olan lisans eğitiminin 3 yıla indirilmesiyle eğitimin kalitesinin artacağı planlandı.
Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan konuyla ilgili AHaber ekranlarına açıklama yaptı. Armağan "Yükseköğretim sisteminde optimizasyon ihtiyacımız olduğu açık. Öğrencinin girdiği bölümdeki yetkinlikleri kazanması o alanın teorik yetkinliklerini kazanması hem de son 1 yıl için özellikle staj, proje ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile geçireceği bir geçiş süreci olarak tanımlıyoruz. Şu an çok parçalı ve atomize ders programları ile karşı karşıyayız. Sadeleştirilmesi ve öğrencinin öğrenme sürecinin derinleştirilmesi gerekiyor. Çok farklı sayıda birbirinden bağımsız dersler aldıklarında derinleşme sağlanamamış oluyor. Ülkenin iktisadi sosyal siyasal ve teknolojik gelişimlerine katkı sunması da bekleniyor" ifadelerini kullandı.
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK
Entitü Sosyal'in önerdiği ve Avrupa'nın birçok ülkesinde uygulanan sistemle gençlerin iş hayatına 1 yıl erken başlaması amaçlanıyor. Sistem ders sıkıştırmayı değil nitelikli ve sade müfredatı öngörüyor. Sistemin uygulanabilmesi için Yükseköğretim Kanunu'nda düzenleme yapılması gerekiyor.
MEVCUT SİSTEM İHTİYAÇLARI KARŞILAMAKTA ZORLANIYOR
Uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen 6 farklı çalıştayın ardından şekillenen raporun detaylarını paylaşan Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, mevcut sistemin günümüz Türkiye'sinin ve küresel yükseköğretimin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına dikkat çekti.
"TEK MERKEZDEN YÖNETİM ARTIK VERİMLİ DEĞİL"
Türkiye'de 208 üniversite, 6 milyon 835 bin öğrenci ve 183 bin akademisyenin bulunduğunu hatırlatan Dr. İpek Coşkun Armağan, bu devasa yapının tek bir yasal çerçeve ve katı merkezi usullerle yönetilmesinin sürdürülebilir olmadığını belirtti. Küresel modeller incelendiğinde bu yöntemin verimlilik sağlamadığını ifade eden Armağan, niceliksel başarının optimizasyonla taçlandırılması gerektiğini kaydetti. Armağan, niceliksel büyümeyi niteliksel bir katma değere dönüştürmeyi hedeflediklerini vurguladı.
LİSANS EĞİTİMİ İÇİN "3 YIL" ÖNERİSİ
Yükseköğretim sisteminin ortaöğretimle entegre biçimde dizayn edilmesi gerektiğini vurgulayan Armağan, şunları kaydetti:
"Şu anda öğrencilerimiz 240 kredilik bir sistemde 4 yıl boyunca lisans eğitimi alıyor. Pek çok bölümün programı, mükerrer ve fazladan derslerden arındırılarak bu kredinin 180'e indirilmesine ve eğitimin 3 yılda tamamlanmasına oldukça müsait. Bu adım hem öğrencilerimizin sosyalleşme ve sosyal girişimcilik gibi alanlara vakit ayırmasını sağlayacak hem de akademisyenlerimize çok şikayet ettikleri araştırma zamanını geri kazandıracaktır."