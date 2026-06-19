Enstitü Sosyal, Türkiye'deki yükseköğretim sisteminin geleceğine yön verecek kapsamlı bir ortak akıl raporu hazırladı. "Türkiye'de Yükseköğretim Sisteminin Mevcut Durumu, Yapısal Sorunlar ve Politika Önerileri" başlıklı rapor, son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük niceliksel büyümesini kaydeden üniversitelerde, artık "nitelik" odaklı bir dönüşümün başlaması gerektiğini ortaya koydu.

Lisans eğitiminde 3 yıl önerisi! Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan tarihi raporun detaylarını paylaştı

Uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen 6 farklı çalıştayın ardından şekillenen raporun detaylarını paylaşan Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, mevcut sistemin günümüz Türkiye'sinin ve küresel yükseköğretimin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına dikkat çekti.

"TEK MERKEZDEN YÖNETİM ARTIK VERİMLİ DEĞİL"

Türkiye'de 208 üniversite, 6 milyon 835 bin öğrenci ve 183 bin akademisyenin bulunduğunu hatırlatan Dr. İpek Coşkun Armağan, bu devasa yapının tek bir yasal çerçeve ve katı merkezi usullerle yönetilmesinin sürdürülebilir olmadığını belirtti. Küresel modeller incelendiğinde bu yöntemin verimlilik sağlamadığını ifade eden Armağan, niceliksel başarının optimizasyonla taçlandırılması gerektiğini kaydetti.

LİSANS EĞİTİMİ İÇİN "3 YIL" ÖNERİSİ

Yükseköğretim sisteminin ortaöğretimle entegre biçimde dizayn edilmesi gerektiğini vurgulayan Armağan, şunları kaydetti:

"Şu anda öğrencilerimiz 240 kredilik bir sistemde 4 yıl boyunca lisans eğitimi alıyor. Pek çok bölümün programı, mükerrer ve fazladan derslerden arındırılarak bu kredinin 180'e indirilmesine ve eğitimin 3 yılda tamamlanmasına oldukça müsait. Bu adım hem öğrencilerimizin sosyalleşme ve sosyal girişimcilik gibi alanlara vakit ayırmasını sağlayacak hem de akademisyenlerimize çok şikayet ettikleri araştırma zamanını geri kazandıracaktır."

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