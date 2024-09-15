Enver Beşinci’nin yeni eseri okurlarıyla buluştu

Koleksiyoner Enver Beşinci'nin yeni eseri "İcazetli Hekim Diplomalı Doktor" kitabının imza töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi. Turkuvaz Kitap tarafından yayınlanan eserin D&R ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza gününde konuşan Beşinci, "Bu kitap bize icazet ile diplomanın, hekimle doktorun ikililiğini ortaya çıkardı" dedi.Araştırmacı koleksiyoner Enver Beşinci, bir koleksiyonda karşısına çıkan ipucunu takip ederek geçmişte tıp alanında çalışacak kişilere verilen belgeye neden "icâzetnâme" denildiğinin izlerini sürerek geleneksel tıp anlayışımızın insana verdiği yüksek değerin kaynaklarına ulaştı. Kitap vesilesiyle; icâzet- diploma karşıtlığı üzerinden, geleneksel olanı reddeden modernlik anlayışının tıp alanında ülkemize ve insanlığa getirdiği zararlar tartışmaya açıldı. Araştırmacı Enver Beşinci yeni eserini Atatürk Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşturdu. Beşinci, okurları ve araştırmacıların katıldığı imza töreninde kitabını tek tek imzaladı.Eseri hakkında konuşan Enver Beşinci, "Bu kitap bize icazet ile diplomanın, hekim ile doktorun ikililiğini ortaya çıkardı. O nedenle eserimizin ismini İcazetli Hekim Diplomalı Doktor olarak verdik" dedi.