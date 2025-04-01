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Giriş Tarihi: 1.4.2025 21:59 Son Güncelleme: 1.4.2025 22:35

Epilepsi hastası üvey oğlunun ilaçlarını almayan üvey baba tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde epilepsi hastası hayatını kaybetti, ilaçlarını bilerek almadığı ileri sürülen üvey baba ise gözaltına alınıp tutuklandı.

DURHASAN ŞAHİN
Epilepsi hastası üvey oğlunun ilaçlarını almayan üvey baba tutuklandı

Olay, ilçeye bağlı Yüksek Mahalle Hutbetaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, epilepsi hastası 20 yaşındaki Ömer Bilkan kriz geçirince ilçede devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bilkan hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçerken, yakınları 39 yaşındaki üvey baba Ş.Ü.'nün şiddet uyguladığını ve bir aydır ilaçlarını almadığını ileri sürdü. Bunun üzerine Ş.Ü. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Epilepsi hastası üvey oğlunun ilaçlarını almayan üvey baba tutuklandı
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