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Giriş Tarihi: 15.11.2023 13:01 Son Güncelleme: 15.11.2023 13:58

Epilepsi krizi geçirip kayalıklardan düşerek öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 34 yaşındaki epilepsi hastası genç, geçirdiği kriz sonrası dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Kanlar içinde kalan genç olay yerinde yaşamını yitirdi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Epilepsi krizi geçirip kayalıklardan düşerek öldü

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesine bağlı Yalnızçam köyünde 34 yaşındaki epilepsi hastası Yaşar Bektaş, hayvanları toplamak için gittiği kırsal alanda epilepsi nöbeti geçirdiği sırada 3 metre yükseklikten kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, hayvanlarını toplamak için meraya giden Yaşar Bektaş (34), iddiaya göre epilepsi krizi geçirdi. O sırada ayağı taşa takılan Bektaş, 3 metre yükseklikten kayalıkların üzerine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Bektaş'ın cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, hayatını kaybeden epilepsi hastasının öğlen namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

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Epilepsi krizi geçirip kayalıklardan düşerek öldü
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