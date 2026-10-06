Erasmus için gittiği ülkede hayatını kaybetmişti! 23 yaşındaki Melek memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Köşk ilçesinde yaşayan Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melek Öztürk, bir süre önce Erasmus programı kapsamında Portekiz'e gitti. Burada Barcelinhos bölgesinde 28 Eylül'de düzenlenen geziye katılan Öztürk, serinlemek için nehre girdi.
AKINTIYA KAPILAN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Öztürk, akıntıya kapılarak boğuldu. Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hava yoluyla İzmir'e getirilip, yakınlarına teslim edildi.
BİR ANNENİN EN ACI GÜNÜ
Cenazede Öztürk'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Öztürk'ün annesi kızının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Melek Öztürk'ün cenazesi Cumaderesi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.