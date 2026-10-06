Erasmus için gittiği ülkede hayatını kaybetmişti! 23 yaşındaki Melek memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Köşk ilçesinde yaşayan Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melek Öztürk, bir süre önce Erasmus programı kapsamında Portekiz'e gitti. Burada Barcelinhos bölgesinde 28 Eylül'de düzenlenen geziye katılan Öztürk, serinlemek için nehre girdi.