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Giriş Tarihi: 6.10.2026 16:35

Erasmus için gittiği ülkede hayatını kaybetmişti! 23 yaşındaki Melek memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Erasmus için gittiği Portekiz'de 23 yaşındaki Melek Öztürk serinlemek için girdiği nehirde boğularak hayatını kaybetmişti. Erasmus öğrencisi Melek Öztürk memleketi Aydın'ın Köşk ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Öztürk'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Erasmus için gittiği ülkede hayatını kaybetmişti! 23 yaşındaki Melek memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
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Köşk ilçesinde yaşayan Ege Üniversitesi (EÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melek Öztürk, bir süre önce Erasmus programı kapsamında Portekiz'e gitti. Burada Barcelinhos bölgesinde 28 Eylül'de düzenlenen geziye katılan Öztürk, serinlemek için nehre girdi.

AKINTIYA KAPILAN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Öztürk, akıntıya kapılarak boğuldu. Öztürk'ün cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hava yoluyla İzmir'e getirilip, yakınlarına teslim edildi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Melek Öztürk için bugün öğlen Köşk ilçesi Cumadere Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Öztürk'ün babası Erkan Öztürk, annesi Sevgi Öztürk, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

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BİR ANNENİN EN ACI GÜNÜ

Cenazede Öztürk'ün ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Öztürk'ün annesi kızının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Melek Öztürk'ün cenazesi Cumaderesi Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#PORTEKİZ

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