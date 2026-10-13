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Giriş Tarihi: 13.10.2026 12:37

Erasmus öğrencileri Adana mutfağını yerinde tanıdı!

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Dış İlişkiler Birimi iş birliğinde, 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapsamında “Çukurova Üniversitesi Erasmus Öğrencileri Adana Mutfağında” başlıklı özel bir mutfak atölyesi düzenlendi. Farklı ülkelerden gelen Erasmus+ öğrencileri, atölyede Adana’nın yöresel lezzetlerini uygulamalı olarak deneyimledi.

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
Erasmus öğrencileri Adana mutfağını yerinde tanıdı!
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Adana'nın zengin mutfak kültürünü uluslararası öğrencilere tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen atölyede öğrenciler, kentin yöresel ürünlerini, geleneksel lezzetlerini ve yemek hazırlama kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında karakılçık buğdayı ile şalgamlı kısır hazırlayan öğrenciler, Adana mutfağının özgün tatlarını deneyimledi.

Atölyeye, Almanya'daki Zittau/Görlitz Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden kısa dönem Erasmus+ hareketliliği kapsamında Çukurova Üniversitesini ziyaret eden öğrencilerin yanı sıra üniversitede öğrenim gören Almanya, Romanya, Myanmar, Moldova Cumhuriyeti, İspanya, Uganda, Nepal, Fas, Pakistan ve Ukrayna vatandaşı uzun dönem Erasmus+ öğrencileri katıldı.

Atölye sonunda katılımcı öğrencilere sertifika, madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Öğrencilere hediyeleri; Adana Valisi Mustafa Yavuz, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ADANA

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Erasmus öğrencileri Adana mutfağını yerinde tanıdı!
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