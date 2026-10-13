Erasmus öğrencileri Adana mutfağını yerinde tanıdı!

Atölye sonunda katılımcı öğrencilere sertifika, madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Öğrencilere hediyeleri; Adana Valisi Mustafa Yavuz, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi.

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