Erbaş; “Dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız”

Trabzon'a gelen Diyanet İşler Başkanı Ali Erbaş, Arsin ilçesinde Yeşilyalı Hacı Hasan Efendi Kur'an Kursu Külliyesi'nin açılışında konuşma yaptı. Erbaş, camilerin ve Kur'an kurslarının önemine dikkati çekti. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacının insanları karanlıktan aydınlığa çıkartmak olduğunu söyleyen Erbaş, "Düşününüz, Kur'an'ın indiği andaki insanların hangi cehalet içerisinde olduğunu düşününüz. Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, insanların pazarlarda alınıp satıldığı, köle olarak ve her türlü Kur'an-ı Kerim'in yasakladığı haramların işlendiği bir dünya. Sadece Mekke ve çevresinde değil, dünyanın her yerinde bu türlü karanlık anlayışlar, cehaletler yaygındı. Kur'an-ı Kerim 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Medine'de Efendimiz rehberliğinde tebliği ve davetiyle kısa zamanda insanların gönüllerini önce aydınlattı, sonra karanlıklardan aydınlığa çıkardı" dedi.

Erbaş, o gün bugündür dünyanın her yerinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, öğreten, yaşayan ve beldeleri Kur'an ile aydınlatan binlerce, milyonlarca Kur'an aşığının, Kur'an sevdalısının gelip geçtiğini ifade ederek, "Ülkemizin her yerinde ve işte burada açılışını yapmış olduğumuz Trabzon ilimizin Arsin ilçesinde yıllardan beri nice hafızlar yetişti. Nice Kur'an sevdalıları yetişti, nice alimler, hafızlar, hocalarımız geldi geçti. Ahirete irtihal edenlere dua ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun, makamları ali olsun." diye konuştu.

"Dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız"

Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemine de işaret eden Erbaş, "Bütün ülkemizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde İslam aleminde Mevlid-i Nebi Haftası olarak Efendimizi yeniden anlamaya çalışıyoruz. Ne mutlu bizlere ki Efendimizin Mevlid-i Nebi Haftası'nda onun en büyük mucizesi olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in öğrenileceği, öğretileceği, yaşanacağı bir müesseseyi, bir külliyeyi açmak gibi hayırlı bir işi hep birlikte yapıyoruz. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı öğreten ve öğrenenlerinizdir. İşte öğrenenler burada, öğretenler burada, biz de en hayırlı işin yapılacağı bu külliyeyi açarak Rabb'imizin bütün emeği geçen buradaki kardeşlerimiz için nasip edeceği o hayırdan, sevaptan pay almak için buradayız. Başka derdimiz yok" dedi.

"Ölmek istemiyorsanız ölmez bir eser bırakınız"

Erbaş, "Bütün yaptığımız bu işlerden amacımız nedir. Bizim sevap hanemizi doldurmak, Allah rızasına ulaşmak, dünya malı dünyada kalır ama dünya malını eğer Allah yolunda harcarsanız unutulmazsınız. Hacı Hasan Efendiler gibi işte burada ismi anılan, ahirete irtihal etmiş onlarca, yüzlerce insan gibi hep anılırsınız. 'Ölmek istemiyorsanız ölmez bir eser bırakınız.' atasözü var ya işte o da bizim ayetlerden, hadislerden öğrendiğimiz o anlayışa dayanan bir atasözüdür. İnşallah bizler de öldükten sonra nice yıllar anılacak hayırlar yaparız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindekiler kurdele keserek Yeşilyalı Hacı Hasan Efendi Kur'an Kursu Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, İl Müftüsü Selami Aydın, Yeşilyalı İlme Hizmet Vakfı Başkanı Ahmet Özdemir ile çok sayıda ilgili katıldı.