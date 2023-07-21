Erbaş, YKS Arapça dil testi birincisi imam hatip lisesi öğrencisini kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi Arapça alanında 500 tam puan alan Konya Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Furkan Erdem'i telefonla arayarak tebrik etti. Erbaş sosyal medya hesabından bir fotoğraf karesi paylaşarak, "Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yabancı Dil Testi Arapça alanında 500 tam puan alan Konya Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Furkan Erdem evladımızı arayarak başarılarından dolayı tebrik ettim. Aynı zamanda hafız olan Hüseyin Furkan, ilahiyat alanında da çalışmalar yapmayı düşündüğünü bizlerle paylaştı. Kendisine çıktığı bu güzel yolculukta Cenab-ı Hak'tan muvaffakiyetler diliyor, Hüseyin Furkan kardeşimiz gibi sınavda derece alan tüm evlatlarımızı tebrik ediyorum" dedi.