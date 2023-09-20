Haberler Yaşam Haberleri Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcıya ulaşıldı
Giriş Tarihi: 20.9.2023 03:07

Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcıya ulaşıldı

AFAD, JAK ve UMKE'den oluşan 25 kişilik ekip, Erciyes Dağı'na izinsiz zirve tırmanışı başlattıktan saatler sonra mahsur kalan Polonyalı dağcı Daniels Baranowski'ye, 6,5 saat süren arama kurtarma çalışması sonucunda ulaştı

DHA
Erciyes Dağı’nda mahsur kalan Polonyalı dağcıya ulaşıldı

Daniels Baranowski'nin (29) üzerindeki takip cihazından uzun süre hareketsiz kaldığının belirlenmesi üzerine Uluslararası Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından Türk yetkililerden yardım istendi. Takip cihazından elde edilen bilgiler doğrultusunda Polonyalı dağcının bulunduğu koordinatlar de iletildi.

Yardım çağrısı üzerine dün saat 19.30'da AFAD, JAK ve UMKE'den oluşan 25 kişilik ekip, Baranowski için arama kurtarma çalışması başlattı. Ekipler saat 02.00 sıralarında 3917 rakımlı Erciyes Dağı'nın 3600 rakımında Polonyalı dağcıya ulaştı.

Burada sağlık kontrolünden geçen Baranowski'nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Daniels Baranowski'nin bulunduğu yerden indirme çalışmasının yaklaşık 2 saat süreceği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan 13'üncü kez BM'den dünyaya seslendi: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Oğlunun hasretine 15 gün dayanabildi
Son dakika | Bakü duyurdu: Ermeni provokasyonları sonrası harekete geçtiler! Karabağ'da antiterör operasyonu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Karabağ’daki antiterör harekatı Fransa’yı rahatsız etti: Azerbaycan’a alçak iftira!
İBB’de 30 yıl sonra grev kararı!
Kıtalararası yüzme yarışında feci kaza
‘Özel hayatım kızım ve işimden ibaret’
Okan Buruk müjdeyi verdi! Kopenhag maçında oynayabilecek...
Biden'dan BMGK'de reform vurgusu! Başkan Erdoğan 'Dünya 5'ten Büyüktür' manifestosu ile çağrıda bulunmuştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Erciyes Dağı'nda mahsur kalan Polonyalı dağcıya ulaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA