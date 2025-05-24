Erciyes’in saklı hazineleri turizme açılıyor

Türkiye'nin 5'nci, İç Anadolu'nun ise en yüksek dağı olan Erciyes'in kuzeyinde bulunan orta seki ormanları, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından eko-turizme kazandırılıyor. Kayseri'deki 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı, kış sporlarının yanı sıra artık ekoturizmle yaz aylarında da misafirlerini ağırlayacak. Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Erciyes'in kuzeyindeki titrek kavak ormanlarını ekoturizme kazandırıyor.

DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ YAPILACAK

Erciyes'in eteğindeki kuzey ormanlarına doğaya uygun 200'ü aşan ahşap merdivenlerden oluşan tırmanma rotası yapan Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, birçok noktaya ise kamelyalar yaptı. Kamp ve doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği orta seki bölgesindeki fotoğraf ve seyir tepesi de bulunuyor.