Erciyes’in zirvesinde Foto Safari

Anadolu'nun incisi Erciyes, yılın her döneminde spor ve doğaseverlerin çeşitli etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Erciyes A.Ş. ve Kayseri Erciyes Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KEFSA) işbirliğiyle Erciyes'in Mevsimleri: Kış Foto Safari etkinliği düzenlendi.

BÜYÜLEYİCİ ATMOSFER

Erciyes Dağı'nın büyüleyici kış manzaralarını ölümsüzleştirmek için bir araya gelen doğa ve fotoğraf tutkunları, eşsiz bir foto safari deneyimi yaşadı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan etkinlikte, fotoğrafçılar gün doğumunun oluşturduğu eşsiz atmosferi yakalamak için Erciyes'in 3 bin metresine çıktı. Erciyes'in sunduğu doğal güzellikler, karla kaplı zirveler ve kayak yapanlar, katılımcıların objektiflerine yansıdı. Gün boyunca devam eden etkinlikte, fotoğrafçılar Erciyes'in farklı bölgelerini keşfetti. Kayak pistlerinden, vadilere ve zirveye uzanan güzergâhlarda birbirinden etkileyici fotoğraflar çektiler. Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, doğa ve fotoğraf severler için büyük bir fırsat olan bu etkinlikleri farklı mevsimlerde de düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.