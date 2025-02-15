Erciyes’te jeotermal müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Erciyes Dağı'nın termal turizm ile anılması ve bu potansiyelinin değerlendirilebilmesi amacıyla yürüttüğü sıcak su sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde gazetecilerle buluştu. Geçtiğimiz yıllarda 36 dereceye yakın sıcak su bulunduğunu anımsatan Başkan Büyükkılıç, "Geçen sene bir kuyumuzu hayata geçirdik, sıcak suyu bulduk. Bu sene 10 Mart'ta ikinci jeotermal kuyu ihalemizi yapıyoruz. İnşallah buradan daha fazla debisi ve sıcaklığı olan bir yaklaşım ön görülüyor" dedi. Büyükkılıç, Erciyes'te sadece kışın değil 12 ay boyunca turist ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.