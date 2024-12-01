Erciyes’te kayak sezonu açıldı

Kayseri'nin simgesi olan kış turizm merkezi Erciyes'te 2024-2025 kayak sezonunun açıldığını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye kar yağışıyla birlikte bereketinde geldiğini söyledi. Uluslararası Dağ Kurtarma Komisyonu'na (ICAR) üye olan Türkiye'deki ilk kayak merkezi olduğunu ve dün itibariyle Erciyes'te sezonun başladığını söyleyen Büyükkılıç, "19 mekanik tesis, 40 pist, 120 kilometre pist uzunluğumuz ile gün boyunca istediğiniz noktalarda geçiş yapıp, kayak yapabilirsiniz" diye konuştu.Erciyes'in geçtiğimiz yıl ziyaretçi rekoru kırdığını hatırlatan Büyükkılıç, "Geçen sene 2,5 milyon misafirimiz olmuştu, bu sene erken sezonu açarak, daha çok katlayacağız. 20 yıl içerisinde de sezonu en erken başlattığımız dönemi yaşıyoruz. Kent ekonomisine de her sene en az 100 milyon dolardan fazla katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.