Haberler Yaşam Haberleri Erdekli gazeteci Mehmet Akif Ertan vefat etti
Giriş Tarihi: 26.11.2023 00:13 Son Güncelleme: 26.11.2023 01:29

Erdekli gazeteci Mehmet Akif Ertan vefat etti

Yeni Erdek Gazetesi imtiyaz sahibi, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti kıdemli üyesi Yaşar Mehmet Akif Ertan vefat etti. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Ertan, ani bir rahatsızlık sonucu getirildiği Balıkesir'deki özel hastanede yaşamını yitirdi.

SUAT SALGIN
Erdekli gazeteci Mehmet Akif Ertan vefat etti

Yeni Erdek Gazetesi imtiyaz sahibi, Gazeteciler Cemiyeti üyesi Yaşar Mehmet Akif Ertan yaşamını yitirdi. Yakalandığı amansız hastalık sonrası yaklaşık 1 yıldır tedavi görmekte olan 55 yaşındaki Ertan, Bandırma Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde yer olmaması üzerine sevk edildiği Balıkesir'deki özel hastanede 25 Kasım Cumartesi gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Cenazesi 26 Kasım Pazar günü toprağa verilecek.
Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) üyesi Yeni Erdek Gazetesi imtiyaz sahibi, vefatı basın camiasında üzüntü yaratan Sürekli Basın kartı sahibi Yaşar Mehmet Akif Ertan'ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC), yayınladığı başsağlığı mesajıyla Ertan'ın vefatından duyduğu üzüntüyü paylaştı.

BGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

BGC Yönetim Kurulu yayınladığı mesajda, "Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'nin kıdemli üyesi, Sürekli Basın artı sahibi gazeteci Yaşar Mehmet Akif Ertan'ı kaybettik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar hizmet veren Yaşar Mehmet Akif Ertan'ı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Değerli üyemiz gazeteci Yaşar Mehmet Akif Ertan'ın ailesine, sevenlerine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

CENAZE TÖRENİ 26 KASIM'DA

Gazeteci Yaşar Mehmet Akif Ertan'ın cenazesi 26 Kasım Pazar günü ikindi namazının ardından Yalı Camisi'nden alınarak Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecektir.

YAŞAR MEHMET AKİF ERTAN KİMDİR?

1968 yılında Erdek'te doğdu. Mesleğe çocuk yaşlarda başladı. Öğrenimi ile birlikte baba mesleği olan matbaacılık yaptı. İlerleyen yıllarda matbaa bünyesinde yayımlanan Yeni Erdek Gazetesi'nin imtiyaz sahipliğini üstlendi. Ertan, evli ve iki çocuk sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

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Erdekli gazeteci Mehmet Akif Ertan vefat etti
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