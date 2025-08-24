Haberler Yaşam Haberleri Erdemli’de feci kaza! 2 ölü, 10 yaralı
Erdemli’de feci kaza! 2 ölü, 10 yaralı

Mersin Erdemli ilçesi Ayaş Yemişkumu Mahallesinde sabaha karşı 05:00 saatlerinde yaşanan feci kazada 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

DURHASAN ŞAHİN
Edinilen bilgiye göre Diyarbakır'dan denize girmek ve tatil yapmak için Mersin'e geldikleri iddia edilen öğrencileri taşıyan Mehmet A. İdaresindeki servis minibüsü, park halindeki tıra arkadan çarptı.

İlk belirlemelere göre minibüs sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu tahmin edilirken, Kazada minibüs içerisinde bulunan 1'i öğretmen 1'i öğrenci 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. 1'i ağır 10 öğrenci de yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince Erdemli ve Silifke Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

