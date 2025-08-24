Erdemli’de feci kaza! 2 ölü, 10 yaralı

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır'dan denize girmek ve tatil yapmak için Mersin'e geldikleri iddia edilen öğrencileri taşıyan Mehmet A. İdaresindeki servis minibüsü, park halindeki tıra arkadan çarptı.

İlk belirlemelere göre minibüs sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu tahmin edilirken, Kazada minibüs içerisinde bulunan 1'i öğretmen 1'i öğrenci 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. 1'i ağır 10 öğrenci de yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince Erdemli ve Silifke Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.