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Giriş Tarihi: 21.2.2025 18:17 Son Güncelleme: 21.2.2025 18:56

Erdemli'de çalılıkta çıkan yangın söndürüldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde otoyol şantiyesi çevresinde sabaha karşı çalılıkta başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi.

DURHASAN ŞAHİN
Erdemli’de çalılıkta çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre yangın sabaha karşı ilçeye bağlı Koyuncu Mahallesi'inin üst kısmında otoyol çalışmasının devam ettiği bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi.

Yangın bölgesine Mersin Büyükşehir belediyesi Erdemli Grup Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle yangın tamamen söndürülerek çevreye yayılması engellendi. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı.

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Erdemli'de çalılıkta çıkan yangın söndürüldü
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