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Giriş Tarihi: 19.1.2025 00:22

Erdemli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin’ in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi 1 kişide ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

DURHASAN ŞAHİN
Erdemli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Muhammed Samet Özçat (18) idaresindeki 42 ENU 84 plakalı motosikletle seyir halindeyken henüz nasıl olduğu kesinleşmeyen bir şekilde kaza yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosikletten savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaklaşık 30 metre geride yol kenarında E.Y.' nin de yerde yattığını belirledi. E.Y. ilk müdahalenin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yerinde savcının incelemesinin ardından Özçat' ın cenazesi hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Erdemli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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