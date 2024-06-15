Erdoğan ailesinden karne mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sona eren 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ülke, millet ve tüm öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tamamlanan eğitim- öğretim yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karne sevinci yaşayan yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyor; aileleriyle ve arkadaşlarıyla keyifli, verimli, güzel bir yaz tatili diliyorum" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yaptığı paylaşımda, "Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum. Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar. Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun" dedi.