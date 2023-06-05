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Giriş Tarihi: 5.6.2023 10:10 Son Güncelleme: 5.6.2023 10:22

Erdoğan’ın mazbatasını kurban keserek kutladı

Gaziantep’te bulunan İbrahim Haliliye Şifader Derneği Başkanı Hanifi Altay, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mazbata almasını kurban keserek kutladı. Kesilen kurbandan elde edilen etler ihtiyaç sahibi minik çocuklara dağıtıldı.

ÖMER FARUK KELEŞ
Erdoğan’ın mazbatasını kurban keserek kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yurdun çeşitli bölgelerinde kutlama organizasyonları yapılmaya devam ediliyor. Bunun son örneği Gaziantep'ten geldi. Merkezi Gaziantep'te bulunan İbrahim Haliliye Şifader Derneği 14 ve 28 Mayıs Seçimlerini kazanan Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini ve mazbatasını almasını kurban keserek kutladı. Dernek Başkanı Hanifi Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlanan seçimlerin Türkiye ve İslam coğrafyası için hayırlı olmasını diledi. Mazbatanın alınması ve yeni kabinenin açıklanması sonrası kesilen kurban, ihtiyaç sahibi minik çocuklara dağıtıldı.

ÇOCUKLARI SEVİNDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kırtasiye'den kömüre, gıdadan, ev eşyası dahil birçok ürüne, pandemide kapı kapı gezerek yiyecek ve içecek dağıtan, bayramlarda öksüz, yetim ve durumu olmayan çocuklara bayramlık giydiren, depremde günlerce sıcak çorba ve yemek dağıtan dernek başkanı Hanifi Altay, çocukları sevindirmeye devam edeceklerini belirtti. Altay, Türkiye'deki seçimlerde Cumhur ittifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasına çok sevindiklerini belirterek, daha da önemlisi seçimlerin kazasız belasız neticelenmesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

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Erdoğan’ın mazbatasını kurban keserek kutladı
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