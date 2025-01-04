Erkek arkadaşı tarafından vurulan Semra, son yolculuğuna uğurlandı

Olay, 15 Kasım'da Abdullahpaşa Mahallesi 263'üncü Sokak'ta meydana geldi. Vahap Selim Çetin (26), yerel televizyonda muhabir olan kız arkadaşı Semra Demirelli'nin evine gitti. Demirelli'nin annesinin de evde olduğu sırada ikili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Vahap Selim Çetin, yanında getirdiği tabancayla Semra Demirelli'ye ateş ederek ensesinden vurdu. Demirelli ağır yaralanırken, Çetin olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vahap Selim Çetin, Akçakiraz beldesinde intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Çetin, kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Semra Demirelli de, yoğum bakımdaki 49 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Demirelli için ilk olarak çalıştığı televizyon kanalında tören düzenlendi. Daha sonra öğle namazına müteakip İmam-ı Azam camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Demirelli ailesi, yakınları, il protokolü, basın camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı namazın ardından Semra Demirelli Asri Mezarlığına defnedildi.