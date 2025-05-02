Erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde yaşayan Ertuğrul Karadaşlı, eşi Y.O. ile buluştuğu sırada cep telefonuna sevgilisi S.İ.'den mesaj geldi. Mesajı eşi Y.O. da gördü. Bunun üzerine Y.O. konuşmak için S.İ. ile buluşmak istedi. Gece 02.00 sıralarında eşinin yanından ayrılan Karadaşlı, S.İ. ile buluştu. İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. S.İ., iddiaya göre, Karadaşlı'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Karadaşlı, hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.İ., 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. İfadesinde cinayeti kabul etmeyen ve Ertuğrul Karadaşlı'nın kendi kendini bıçakladığını iddia eden S.İ, "Ertuğrul bana 12 yıllık eşinden ayrıldığını söylemişti. Aramızda bir anda tartışma çıktı. Aracıma yürürken Ertuğrul arkamdan bağırdı ve 'Bak ne yaptığını gördün mü' dedi. Göğsünü açtı, ben de kanı o zaman gördüm. Onu ben bıçaklamadım, Ertuğrul kendi kendini bıçakladı" dedi.