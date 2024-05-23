Erkek arkadaşının dövdüğü öğretmen yoğun bakımda

İstanbul'da, erkek arkadaşı Ahmet Hasan T.'nin öldüresiye dövdüğü ve 'Yere düştü' diyerek hastaneye götürdüğü anaokulu öğretmeni Buse Berfi Yılmaz (32) yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Gözaltına alınan Ahmet Hasan T. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Eşinden ayrıldıktan sonra 7 yaşındaki çocuğuyla birlikte Kartal'da yaşamaya başlayan Yılmaz, yaklaşık 7 ay önce Ahmet Hasan T. (40) ile ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre Yılmaz, erkek arkadaşı tarafından önce 12 Mayıs'ta darp edildi. Bir kadın arkadaşına yaşadıklarını anlatan Yılmaz, erkek arkadaşının kafasını duvarı vurduğunu söyledi ve darp izlerini gösterdi. Çift 14 Mayıs'ta bir kez daha buluştu. Yılmaz'a ait otomobille hareket halinde olan ikili arasında tartışma çıktı. Araçtan inen Yılmaz'ın yere düştüğünü söyleyen Ahmet Hasan T., genç kadını ambulansla hastaneye götürdü. Kafatasında 2 kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ısırık, tırnak ve darp izleri tespit edilen Yılmaz, bilinci kapalı olarak yoğun bakıma alındı.Polis, hayati tehlikesi bulunan Yılmaz'ın aracında inceleme yaptı. Yılmaz'ın annesi Zeynep Yılmaz, şunları söyledi: "Üsküdar Kısıklı'da araç içinde bir tartışma yaşıyorlar. Kızım araçtan çıkıyor, 'Al senin olsun' diyor. Kızım çıktıktan sonra erkek arkadaşı direksiyona geçiyor. (Yılmaz'ın ağabeyine anlattığına göre) Kızım arka taraftaymış. Geri vitese takmış, sadece dokunmuş da düşmüş diye beyanat veriyor. Fakat merkezde verdiği ifadede sadece ayakta dururken düştüğünü söylüyor. Kızım şu anda entübe, bilinci kapalı." Darp izlerini gören doktorun ihbarı üzerine Ahmet Hasan T.'nin gözaltına alındığını belirten Zeynep Yılmaz, "Bir gece nezarette yattı. Ertesi gün polisler, olay yerinde tespit yapmak istiyor. Polisleri 3 saat gezdiriyor, fakat 'Hatırlamıyorum' diyor. Hakkında suç duyurusunda bulunduk. Uyuşturucudan 2 suç dosyası varmış. Bir an önce yakalanıp tutuklanmasını, gereken cezanın verilmesini istiyorum" dedi. DHA