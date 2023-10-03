Erkek arkadaşıyla görüşmesini istemeyen annesini öldürüp, intihar etti

Ankara'nın Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesinde aile içi kavga, kadına karşı şiddet ihbarı üzerine, olay yerine giden Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin mutfak kısmında yerde yatan 53 yaşındaki A.A. isimli kadın ölmüş olduğunu ve boyun ve sırt kısmında kesici alet izleri olduğu tespit etti.

Adreste, ölen kadının eşi H.A. ve annesi Ü.A.'ya ulaşan ekipler, H.A. ,annesi Ü.A. ile birlikte ilaç yazdırmak için saat 15.00 sıralarında evden ayrıldıklarını, kızı D.A. ve eşi A.A.'nın evde kaldıklarını 15.45 sıralarında tekrar ikamete geldiklerinde, eşini mutfak kısmında yerde yatar vaziyette gördüklerini anlattı. Kızı D.A.'nın evde olmadığını ve kızından bilgisi olmadığı bilgisini paylaştı.

TORUNUM PSİKOLOJİK SORUNU VAR

Ü.A. ile yapılan görüşmede ise gelini A.A. ile torunu D.A.'nın erkek arkadaşı olduğunu annesinin görüşmesini istemediğini kızına telefon vermediğini ayrıca torununun madde kullandığını hem gelini hemde kızının psikolojilerinin bozuk olduğunu beyan etti.

ANNEMİ ÖLDÜRDÜM İNTİHAR EDİYORUM

Keçiören Bağlarbaşı Mahallesinde inşaattan yüksekten düşme sonucu bir kişinin öldüğüne dair ihbar edilmesi üzerine olay yerine geçen ekipler, yerde sırt üstü yatar vaziyette 25 yaşındaki D.A. isimli genç kızın olduğu tespit etti. D.A.'nın cep kısmından çıkan notun üzerinde "Annemi öldürdüm intihar ediyorum" şeklinde yazı ve aile üyelerinin telefon numaralarının yazılı olduğu öğrenildi.