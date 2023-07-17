Erkek öğrenciye kiralık ev vermeyen yandı

Yıllardır hayalini kurduğu üniversiteyi kazanan M.F.K., internet sitesinde yayınlanan gördüğü ilan üzerine emlakçı A.U.'yu aradı. Emlakçı genç, ev sahibi E.Y.'nin daireyi sadece bayan öğrenciye kiralanmasını istediğini bildirdi. Beğendiği daireyi kiralayamayan M.F.K., emlakçı, ev sahibi ve ilanı yayınlayan internet sitesinin cinsiyet ayrımcılığı yaptığını öne sürüp Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) kapısını çaldı. Kiralamak istediği dairenin emlakçı tarafından erkek olması gerekçe gösterilerek kiraya verilmemesinin cinsiyet temelinde ayrımcılık oluşturduğunu iddia etti.Kiralama talebinin erkek olması sebebiyle kabul edilmediğini, bunun ayrımcılık yasağına aykırı olduğunu dile getiren mağdur üniversite öğrencisi, karşılaştığı muamele dolayısıyla şikayette bulundu. TİHEK, hem emlakçı, hem ev sahibi hem de kiralık ilanı yayınlayan internet sitesine ceza yağdırdı. Emlakçı A.U.'ya 6 bin TL, ev sahibi E. Y.'ye 6 bin TL ve ilanı yayınlayan internet sitesine de 89 bin 571 TL idari para cezası uygulandı. İHA