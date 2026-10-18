Eroğlu’ndan İBB’ye Halk Ekmek tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin ekim ayı ikinci birleşiminde AK Parti grubu adına söz alan İBB Meclis Üyesi Zekeriya Eroğlu, İstanbul Halk Ekmek AŞ'nin üretim, satış, fiyatlandırma ve personel verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2019 ve 2025 yıllarına ait verileri karşılaştırmalı tablolarla meclis gündemine taşıyan Eroğlu, üretim kapasitesi ve personel sayısındaki artışa rağmen ekmek satışlarının azaldığını belirterek İBB yönetimini eleştirdi. Halk Ekmek'in 2019 yılında yaklaşık 250 milyon adet ekmek sattığını, bu sayının 2025 yılında 219 milyona gerilediğini belirten Eroğlu, altı yıllık süreçte yaklaşık 31 milyon adetlik düşüş yaşandığını ifade etti. Üretim kapasitesinin aynı dönemde yüzde 20 artırılmasına rağmen ekmek satışlarının yüzde 12,5 azaldığını vurgulayan Eroğlu, "Mevcut kapasite yeterince kullanılmıyor. Geçmiş yıllarda Halk Ekmek büfelerinde oluşan kuyrukların asıl sebebinin Halk Ekmek'in üretim problemi ve yönetimin hizmet anlayışı olduğunu açıkça ortaya koyan bir tablo olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör