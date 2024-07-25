Erzan davasında çarpıcı ifade: Milyonlar eski sevgilide

Yüksek kâr vaadiyle ünlü futbolcular dahil 29 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Seçil Erzan ve 7 sanığın yargılandığı davada flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık, Seçil Erzan'ın araç içerisinde videosunu çeken İranlı Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan hakkında 'Tefecilik' suçlamasıyla iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Mojtaba Haghani, Seçil Erzan'ın Göktürk'te bulunan evinde büyük bir çelik kasa bulunduğunu ve toplanan paraların bir kısmının kasa içerisinde olduğunu anlattı. Kasanın daha sonra Erzan'ın o dönem nişanlısı olan avukat Candaş Gürol tarafından özel bir şirket aracılığıyla kendi evine taşındığını, dolayısıyla paranın Candaş Gürol'da olduğunu iddia etti.