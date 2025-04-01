Erzincan İl Emniyet Müdürü Baybaba, emniyet mensuplarıyla bayramlaştı

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Erzincan Yenişehir Şehit Enes Bediz Polis Merkezi Amirliği, Çarşı Polis Merkezi Amirliği ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek personellerinin bayramını kutlayan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaya, emniyet teşkilatının toplumun huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalıştığını vurguladı.

Polislerin fedakârca görev yaptığını belirten Baybaba, "Ramazan Bayramı, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, sevgi ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günlerden biridir. Sizler, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden, bayram tatili gözetmeden büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Görevinizi en iyi şekilde yerine getirme gayretiniz, milletimizin güven içinde yaşamasını sağlıyor. Bu kutsal görevi yerine getirirken gösterdiğiniz fedakârlık ve sorumluluk bilinci, toplumumuzun sizlere olan güvenini daha da artırıyor." dedi.

Personellerle tek tek bayramlaşan Baybaba, emniyet mensuplarının aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi dileğinde bulundu. Bayramlaşma programına şube müdürleri ve amirler de katıldı.