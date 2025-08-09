Haberler Yaşam Haberleri Erzincan Refahiye’de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 9.8.2025 12:27 Son Güncelleme: 9.8.2025 12:29

Erzincan Refahiye'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Erzincan Refahiye ilçesi Akmeşe köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen tek taraflı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Aras Güneş hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan Refahiye'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu üzeri Akmeşe köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sinan Güneş idaresindeki 16 BRD 099 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yolun sağ tarafından çıkarak toprak zeminde yaklaşık 100 metre ilerleyip takla atıp yol üzerinde dört teker üzerine durdu.

Kazada otomobilde bulunan sürücü Sinan Güneş, Ayşe Nur Güneş, Emir Eren yaralandı. Yaralı Aras Güneş ise hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Erzincan Refahiye'de kaza: 1 ölü, 3 yaralı
