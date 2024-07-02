Erzincan yazı dolu dolu geçirecek

Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı kararda cadde üzerinde yürüyüşün yanı sıra farklı etkinliklerde olacak.

DÖRTYOL'DA KONSERLER VERİLECEK

Yürüyüş sonrası alınan karar ile ilgili bilgi veren Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; 01 Temmuz - 01 Eylül 2024 tarihleri arasında Ordu Caddesi'ni Saat 20.00'dan 24.00'a kadar trafiğe kapatıyoruz. Trafiğe kapatılan bu alanda, hemşerilerimiz çocuklarıyla, eşleriyle, arkadaşlarıyla rahatça gezip dolaşacak, sosyal ve sanatsal etkinlikler, çocuklarımız için gösteriler ve eğlenceler düzenlenecek ve aynı zamanda Dörtyol'da konserler verilecek" dedi.

GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ OLDU

Kent protokolümüz ve vatandaşlarımız ile birlikte Ordu Caddesi'ni gezdik. Biliyorsunuz akşam sekizden on ikiye kadar 1 Temmuz'la 1 Eylül arasında burayı trafiğe kapatıyoruz. Ve halkımız burada çocuklarıyla, eşleriyle, arkadaşlarıyla beraber gezsinler. Hem çocuklarımız için gösteriler olacak. Gençlik merkezimizin inovasyon yerleri olacak burada. Aynı zamanda da konserler olacak Dörtyol'da. Biz de milletvekilimiz, belediye başkanımız arkadaşlarımızla birlikte ilk gün açılışta bir yürüyüş yaptık. İnşallah bizim bütün amacımız Erzincan'daki insanlarımızın kendilerini bulabileceği, muhabbet edebileceği güzel bir ortam oluşturmak. Bunun için de bence güzel bir başlangıç oldu.

ESNAFIMIZIN BU KONUDA GELİŞTİRİLEBİLİR, GÖRÜŞLERİNİ DE DİKKATE ALACAĞIZ

Burayı da daha zenginleştireceğimizi düşünüyoruz. Ben halkımıza, destek veren milletvekilimize, belediye başkanımıza, rektörümüze, il başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Güzel bir atmosfer burası. Daha da inşallah beraber geliştireceğiz. Eğer insanlarımız burada keyif alır, esnaflardan alışveriş yaparlarsa, esnafımızın herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten bundan önce bizim arkadaşlarımız bütün esnafımızı gezerek fikirlerini aldı. Esnafımızın yüzde seksen beş doksanı buna olumlu görüş beyan ediyor. Tabii esnafımızın bu konuda geliştirilebilir, görüşlerini de dikkate alacağız. Yani daha da geliştirebiliriz. Daha da güzelleştirebiliriz. Ama en önemlisi insanların Erzincan'ın havası çok güzel biliyorsunuz. Akşam sekizden sonra sadece dört saat kapalı kalacak Ondan sonra zaten trafiğe açık olacak. O süre içerisinde insanlarımız şehrin farklı farklı noktalarından gelip burada bir teneffüs edip yürüyüş parkuru gibi düşünün burayı. Hem sohbet edecekler, hem alışveriş yapacaklar. Hem çay içecekler, kahvelerini içecekler. Çocukları burada gördüğünüz gibi hem önümüzdeki hem arkamızdaki parklarda oturacak, keyfi yapacak. Böylece şehir birbiriyle kaynaşmış olacak. Bizim bütün amacımız buydu. İlk gün olduğu için belki ufak tefek bazı eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Ama birlikte, beraber iyi niyetle bunu daha da geliştireceğimize inanıyorum."