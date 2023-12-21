Erzincan’da 19 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün koordineli olarak başlattığı çalışmalar kapsamında, Ekipler tarafından öncülük yaptığı hususunda değerlendirilen araç, Akyazı bölgesinde oluşturulan Uygulama Noktasında, artçı olarak değerlendirilen araç ise Keteciler Mevkiinde durduruldu. Artçı araçta yapılan kontrollerde herhangi bir kimlik ibraz edemeye, ayrıca ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 19 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi. Öncü araçta bulunan A.O. isimli şahıs ile artçı araçta bulunan S.K. isimli şahıs şüpheli olarak gözaltına alınmış olup, şüpheli şahıslardan S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden Göçmen Kaçakçılığının bir insanlık suçu olduğu belirtilen açıklamada; "Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.