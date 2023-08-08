Erzincan’da FETÖ terör örgütüne mensup 1 kişi yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmaktan aranan şahısların tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 06 Ağustos 2023 tarihinde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası olan ve Jandarma Mahrem Yapılanması içinde faaliyetlerde bulunan İhraç Jandarma Astsubay Ü.D.'ye yönelik yürütülen uzun soluklu çalışmalar neticesinde, Erzincan'da saklandığı adresinde TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan Silahlı Terör Örgütüne' üye şahıs Erzincan T Tipi cezaevine teslim edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresi ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.