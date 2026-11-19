Ailesinin 3 çocuğundan biri olan Çelik'in 18 aydır uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Emirhan Çelik'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturma çok yönlü sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör