Erzincan’da korkunç kaza! 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Bahri Ç'nin (58) kullandığı 58 TOG 010 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan mevkisinde, Sami T. (61) idaresindeki 06 DCE 827 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralanan sürücüler ile A.E. (57), Ş.S. (16), H.A. (39), Y.K.D. (6) ve H.D'yi (25) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

