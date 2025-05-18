Erzincan’da korkutan yangın: 20 iş yeri zarar gördü!

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Erzincan Valiliği yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 14.00 sularında Erzincan merkez Buğday Meydanı mevkisinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktığına dair alınan ihbar üzerine itfaiye, AFAD, sağlık, emniyet, jandarma başta olmak üzere ilgili tüm ekipler olay mahalline derhal sevk edilmiştir. Bir iş yerinde başlayan yangın, iş yerinin sağında ve solunda birbirine yapışık durumda olan diğer iş yerlerine de sirayet etmiş olup meydana gelen yangın ekiplerimiz tarafından yapılan yangın söndürme çalışmaları sonucunda kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Yangın soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hasar tespit çalışmalarından sonra gerekli tüm destek süreçleri titizlikle yürütülecektir. Yangından etkilenen esnafımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."