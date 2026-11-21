Erzincan'da Halitpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, motosiklet ile plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü Kerem E. (35) yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kerem E.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör