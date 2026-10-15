Erzincan’da sağanak sonrası sulama kanalları taştı, Sansa Deresi’nde yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarıda bulunduğu Erzincan'da, aralıklarla devam eden sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışların ardından Çağlayan beldesinde bulunan hidroelektrik santralinde (HES) su seviyesi en üst seviyeye ulaşırken, sulama kanallarından taşan sular çevredeki tarım arazilerinde su baskınlarına yol açtı. Bölgede yaşanan olumsuzluklara müdahale etmek amacıyla ilgili ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

SANSA DERESİ'NDE ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR

Sağanak yağışın etkili olduğu bir diğer nokta ise Erzurum-Erzincan kara yolunun Sansa Deresi mevkisi oldu. Bölgede meydana gelen sel nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, güzergâhı kullanacak sürücüleri yol durumunu takip etmeleri ve yapılan uyarılara dikkat etmeleri konusunda uyardı. Erzincan'da etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olmaları istendi.