Erzincan’da TSK Armoni Mızıkası Konseri coşkusu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde düzenlenen konserde, TRT sanatçıları Dünya Tekin, Gökçe Nur Semerci ve Zafer Albayrak, çok sayıda eser seslendirdi. Konsere 3.Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, 59. Havan ve topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdullah Katırcı, 3. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral İsmail Yayan, EBYÜ rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcıları Ömer Özbay, Rumeysa Sena Kurt, Askeri erkan ve aileleri ile vatandaşlar katıldı. Sanatçılarının renk kattığı konserde, Kerkük'den, Karadeniz'e, Ege'ye ülkenin her yöresinden eserler sunuldu.

Konserin finalinde TRT sanatçıları Dünya Tekin, Gökçe Nur Semerci ve Zafer Albayrak tarafından " O mübarek bayrak işte O bayrak' marşı okununca salondaki Al bayrakların katılımcılar tarafından dalgalandırılması geceye özel bir renk kattı. 3.Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı'nın "O mübarek bayrak işte O bayrak' marşını tekrar istemesi ile salonda büyük bir coşkuyla marş hep bir ağızdan tekrar edildi. Program sonunda Şef Bando Albay Levent Türkel ve sanatçılar Dünya Tekin, Gökçe Nur Semerci ve Zafer Albayrak'a 3.Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı tarafından çiçek takdiminin ardından sona erdi.