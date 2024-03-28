Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik Erzincan il genelinde operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda, K.E ve M.D isimli şüpheli şahısların kullanmış oldukları araç ve ikametlerinde yapılan aramada toplam 285 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Yakalanan K.E ve M.D isimli şüpheli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı. M.D isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, K.E isimli şüpheli şahsında işlemleri adli makamlarca devam ediyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Uyuşturucu Suçları ile etkin mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.